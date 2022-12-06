Экс-депутат Рады: о захвате Украины Польшей в шутку говорил сам Зеленский

Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник выразил уверенность в том, что Польша рано или поздно вернёт себе принадлежащие ей когда-то земли Западной Украины.

Бывший депутат Рады напомнил слова главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, который предупреждал о том, что поляки готовятся к оккупации украинских регионов.

"Я помню заявление, которое сделал Нарышкин. Как правила, лица такого уровня не делают пустых заявлений. Если об этом говорят, значит данные об этом есть. Нарышкин сказал, что поляки готовы забрать свои регионы — пять областей, которые вошли в состав Украины в 1939 году — и провести там референдум", — сказал Олейник в беседе с "Народными новостями".

Экс-депутат вспомнил, что о будущем разделе Украины когда-то в шутку говорил и сам Зеленский, ещё будучи артистом. По мнению Олейника, шутка тогдашнего юмориста оказалась пророческой.

"Тогда он был еще артистом. Вынес на сцену велосипед, который назывался "Украина", их выпускали в Харькове. Тогда Зеленский сказал: "На запчасти осталась Украина". Поэтому развал страны точно будет", — убеждён Олейник.

Политик выразил уверенность, что Польша не остановится ни перед чем, чтобы вернуть и сами западноукраинские земли, и то, что когда-либо было на них построено.

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