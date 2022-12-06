Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Подберёзкин заявил о недопустимости плюрализма мнений во время военных действий
Бузова пожаловалась на плохое самочувствие: как-то этот день я выстояла
Гастроэнтеролог: дефицит витамина В12 может вызвать анемию
Убита женщина-палач из ВС Украины Арехта, глава "профсоюза" карательниц Донбасса
Небензя на СБ ООН заявил, что не будет выслушивать "желчь" Киева и покинул зал
В Болгарии больше не рады беженцам с Украины на фоне нападения на посла РФ
Federalist: Байден является главным виновником эскалации конфликта на Украине
Два ударных дрона уничтожены в море в районе Севастополя
Диетолог: привычка доедать до конца может привести к ожирению

Экс-депутат Рады: о захвате Украины Польшей в шутку говорил сам Зеленский

Мир

Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник выразил уверенность в том, что Польша рано или поздно вернёт себе принадлежащие ей когда-то земли Западной Украины.

Экс-депутат Рады: о захвате Украины Польшей в шутку говорил сам Зеленский

Бывший депутат Рады напомнил слова главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, который предупреждал о том, что поляки готовятся к оккупации украинских регионов.

"Я помню заявление, которое сделал Нарышкин. Как правила, лица такого уровня не делают пустых заявлений. Если об этом говорят, значит данные об этом есть. Нарышкин сказал, что поляки готовы забрать свои регионы — пять областей, которые вошли в состав Украины в 1939 году — и провести там референдум", — сказал Олейник в беседе с "Народными новостями".

Экс-депутат вспомнил, что о будущем разделе Украины когда-то в шутку говорил и сам Зеленский, ещё будучи артистом. По мнению Олейника, шутка тогдашнего юмориста оказалась пророческой.

"Тогда он был еще артистом. Вынес на сцену велосипед, который назывался "Украина", их выпускали в Харькове. Тогда Зеленский сказал: "На запчасти осталась Украина". Поэтому развал страны точно будет", — убеждён Олейник.

Политик выразил уверенность, что Польша не остановится ни перед чем, чтобы вернуть и сами западноукраинские земли, и то, что когда-либо было на них построено.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Генерал ВСУ предсказал Украине потерю шести областей
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Губернатор Старовойт: беспилотник ВСУ атаковал аэродром в Курске

Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.

Губернатор Старовойт: беспилотник ВСУ атаковал аэродром в Курске
Удар по российской ядерной триаде в Энгельсе: опасные последствия
Удар по российской ядерной триаде в Энгельсе: опасные последствия
Александр Ревва взбесил россиян своим поведением на фестивале "Песня года"
Безсонов: военные ВСУ расстреляли троих своих сослуживцев
Жительница Донецка: после начала спецоперации ничего не изменилось Рустем Сафронов Джеймсу Бонду нужно больше денег: британская разведка тратит средства впустую Сергей Лебедев Узбекистан: победный клич Тимуридов Александр Трубин
МО РФ: при атаке БПЛА ВСУ на российские аэродромы погибли трое военных
В Китае пригрозили США разгромом жестокой гегемонии: ближайшие 10 лет решающие
Рогов: целями удара по Запорожью стали позиции и склады боеприпасов ВСУ
Рогов: целями удара по Запорожью стали позиции и склады боеприпасов ВСУ
Последние материалы
Два ударных дрона уничтожены в море в районе Севастополя
Диетолог: привычка доедать до конца может привести к ожирению
В короля Англии Карла III снова прилетело яйцо
Власти Грузии объяснили отказ от военной помощи Украине угрозой конфликта с РФ
Уровень инфляция в России сейчас ниже, чем до спецоперации, заявил Путин
Пилько про распад Союза: Граждане захлебнулись кровью, ничего не получив взамен
Россия даст компенсирующий ответ на дальнейшее расширение НАТО
Мурашко: отечественные вакцины хорошо защищают от "свиного гриппа"
Британский наёмник Макдональд: у нас была ситуация "великого дезертирства"
Американский аналитик Рамани назвал заявление Блинкена об Украине тревожным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников