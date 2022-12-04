Офицер разведки США Риттер: Польша готовится захватить Западную Украину

Польша направила десятки тысяч солдат на Украину, которые воюют в украинской форме на стороне киевского режима. И когда понадобится они будут направлены на запад страны. Такое мнение высказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу.

Эксперт считает, что Польша направляет своих военнослужащих в поддержку Киеву, чтобы подготовить и обучить их для дальнейшей оккупации Западной Украины.

По словам американского аналитика, у Варшавы имеется заинтересованность в тех территориях и городах, которые входили в состав Польши в 1939 году.

Риттер также заявил, что опыта ведения боевых действий у польских войск нет, поэтому сейчас они фактически отправляют своих солдат в ряды вооружённых сил Украины, чтобы натренировать и обучить их воевать.

А когда это понадобится, полякам даже не придётся пересекать границу с Украиной, поскольку они уже будут находиться внутри, заключил разведчик.

Ранее Риттер назвал срок, когда армия России одержит победу над Киевом.