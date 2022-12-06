Украинский лидер Владимир Зеленский делает всё возможное, чтобы ещё больше накалить российско-украинские отношения и заставить НАТО участвовать в конфликте. Такое мнение выразил бывший офицер Центрального разведывательного управления Филип Джиральди.
Экс-офицер считает, что своими действиями киевские власти стараются спровоцировать Россию.
"Зеленский и его советники рассчитывают привести к эскалации ситуации, чтобы Россия допустила опрометчивый шаг, способный вызвать ответную реакцию от НАТО и США", — сказал Джиральди в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.
Джиральди напомнил, что это уже не первая подобная попытка Зеленского — до этого он уже заявлял, что РФ виновата в падении ракеты на территории Польши, чтобы ещё больше настроить против неё НАТО.
По мнению американского разведчика, атаки украинских беспилотников на аэродромы в Рязанской и Саратовской областях РФ — это ещё одна провокация со стороны Киева.
"Это была провокация. Это не значит, что произошли какие-то существенные изменения и что Украина способна повторить подобные действий снова", — отметил Джиральди.
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