Экс-офицер ЦРУ: Киев провоцирует Россию, подталкивая к эскалации

Украинский лидер Владимир Зеленский делает всё возможное, чтобы ещё больше накалить российско-украинские отношения и заставить НАТО участвовать в конфликте. Такое мнение выразил бывший офицер Центрального разведывательного управления Филип Джиральди.

Экс-офицер считает, что своими действиями киевские власти стараются спровоцировать Россию.

"Зеленский и его советники рассчитывают привести к эскалации ситуации, чтобы Россия допустила опрометчивый шаг, способный вызвать ответную реакцию от НАТО и США", — сказал Джиральди в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

Джиральди напомнил, что это уже не первая подобная попытка Зеленского — до этого он уже заявлял, что РФ виновата в падении ракеты на территории Польши, чтобы ещё больше настроить против неё НАТО.

По мнению американского разведчика, атаки украинских беспилотников на аэродромы в Рязанской и Саратовской областях РФ — это ещё одна провокация со стороны Киева.

"Это была провокация. Это не значит, что произошли какие-то существенные изменения и что Украина способна повторить подобные действий снова", — отметил Джиральди.