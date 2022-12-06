Bloomberg: потолок цен на нефть РФ радует Белый дом и никого за его пределами

Предельной стоимостью на российскую нефть, которую лоббировал Евросоюз, остался доволен только официальный Вашингтон и "больше никто" за пределами администрации США, заявил американский аналитик Джулиан Ли.

По его мнению, Европа и Украина рассчитывали на более жёсткий потолок цен для того, чтобы "ударить" как можно больнее по Кремлю.

"Не ожидайте, что это сделает счастливым кого-либо за пределами администрации США. Украинскому правительству нравится идея ограничения, но, как и несколько европейских стран, оно хотело установить его на гораздо более низком уровне, который немедленно ударил бы по доходам Кремля", — написал Ли в статье для Bloomberg.

При этом аналитик подчеркнул, что он не сомневается в жёстком ответе России на установленный лимит. К примеру, по мнению Ли, Москва может совсем закрутить вентиль для европейцев или остановить поставки энергоресурсов морским путём.