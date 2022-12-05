Politico: США намерены увеличить военную помощь ВСУ до 20 000 снарядов в месяц

Лидеры национальной обороны США обсудили украинский конфликт в рамках ежегодного Рейгановского форума национальной обороны, пишет Politico.

Хотя КНР продолжают считать самой большой долгосрочной угрозой для Америки, центральным вопросом повестки дня стала военная помощь Украине, которая заставила Пентагон и оборонную промышленность США вырваться из колеи.

Министр армии США Кристин Вормут напомнила о недавних сделках на десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, которые были израсходованы военными ВСУ почти сразу после поступления. Она заявила, что к весне "мы сможем делать 20 000 патронов в месяц".

По словам Вормут, на производство боеприпасов потребуется время, поэтому к весне 2025 года США намерены довести показатели до 40 000 снарядов в месяц.