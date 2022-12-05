Лидеры национальной обороны США обсудили украинский конфликт в рамках ежегодного Рейгановского форума национальной обороны, пишет Politico.
Хотя КНР продолжают считать самой большой долгосрочной угрозой для Америки, центральным вопросом повестки дня стала военная помощь Украине, которая заставила Пентагон и оборонную промышленность США вырваться из колеи.
Министр армии США Кристин Вормут напомнила о недавних сделках на десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, которые были израсходованы военными ВСУ почти сразу после поступления. Она заявила, что к весне "мы сможем делать 20 000 патронов в месяц".
По словам Вормут, на производство боеприпасов потребуется время, поэтому к весне 2025 года США намерены довести показатели до 40 000 снарядов в месяц.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Иностранные боевики, присоединившиеся к ВСУ, были шокированы снегом и морозом на Украине, рассказал наёмник из Великобритании Джозеф Макдональд.