Хазин: Польшу опять придётся разделить из-за провокаций в адрес России

Польша может быть разделена на отдельные регионы из-за многочисленных провокаций Варшавы в адрес Москвы и планов Лондона. Об этом заявил экономист Михаил Хазин.

По его мнению, ракетный инцидент в польском Пшеводуве был выгоден Британии, которая пытается развязать конфликт против Белоруссии за счёт Польши и Литвы. Однако Вашингтон понял, что это провокация, и быстро "замял" ситуацию.

"Если такая война произойдёт, то первое, что сделают США — сами выйдут из НАТО либо заставят принять мгновенное решение о выводе из альянса Литвы и Польши, потому что применять пятую статью после очевидной провокации американцы не хотят", — объяснил Хазин в эфире YouTube-канала "Перспектива".

Эксперт советует Варшаве не участвовать в глобальных планах Лондона, поскольку часть польской территории может достаться Белоруссии.