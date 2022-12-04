Украинский экс-посол в Германии Андрей Мельник обратил внимание на немецкий школьный учебник, в котором говорится, что в 2014 году большинство жителей Крыма проголосовали за присоединение к России.
Дипломат призвал проверить все школьные учебники в Германии на наличие якобы искажённой информации. Однако пользователи Сети не оценили пожелание Мельника и отметили, что в учебниках пишут объективные факты.
"А не мнение узкого круга националистически настроенных украинцев", — заявили жители Германии.
Один из комментаторов пожелал Мельнику не забывать про украинские учебники, а также дальше поклоняться "нацистскому другу Бандере*".
*лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).
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