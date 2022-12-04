Немцы осудили экс-посла Украины Мельника за критику учебника со статьёй о Крыме

Украинский экс-посол в Германии Андрей Мельник обратил внимание на немецкий школьный учебник, в котором говорится, что в 2014 году большинство жителей Крыма проголосовали за присоединение к России.

Дипломат призвал проверить все школьные учебники в Германии на наличие якобы искажённой информации. Однако пользователи Сети не оценили пожелание Мельника и отметили, что в учебниках пишут объективные факты.

"А не мнение узкого круга националистически настроенных украинцев", — заявили жители Германии.

Один из комментаторов пожелал Мельнику не забывать про украинские учебники, а также дальше поклоняться "нацистскому другу Бандере*".

*лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).