На украинское СМИ завели дело из-за фотографии Тимошенко за рулём Porsche

На украинское СМИ завели дело из-за фотографии замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко за рулём Porsche.

Издание "Украинская правда" в четверг опубликовало расследование о Тимошенко. Получив кадры с систем видеонаблюдения "Безопасный город" журналисты выяснили, что политик передвигается на элитном электромобиле. Стоимость Porsche Taycan более $100 тыс.

Отдел расследования особо тяжких преступлений Киева начал проводить расследование. Однако они не стали разбираться, откуда у Тимошенко этот автомобиль. Следователи решили разобраться с журналистами и в том, как кадры с видеонаблюдения попали к ним.

"Осуществляется расследование уголовного производства по факту несанкционированного копирования информации из системы камер видеонаблюдения "Безопасный город", — уточнили украинские журналисты.

Помимо дорогого автомобиля, журналисты выяснили, что, судя по передвижениям Porsche, Тимошенко живёт в элитном поселке под Киевом. В народе его называют "главным поселением украинских миллионеров".

Ранее журналисты другого издания сообщили, что Тимошенко использует в служебных поездках внедорожник, переданный американской General Motors для гуманитарных нужд.