Тимошенко использует автомобиль Chevrolet, предназначенный для гуманитарных нужд

Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко использует в личных целях автомобиль, предназначенный для гуманитарных нужд Украины.

Украинские журналисты заметили, что Тимошенко начал часто появляться на чёрном Chevrolet Tahoe. Отмечается, что точно такие же автомобили были переданы Киеву для "гуманитарных нужд" концерном General Motors. В своё оправдание Тимошенко заявил, что это небронированные автомобили, поэтому нет смысла передавать их на фронт.

"Я не вижу смысла в том, чтобы их передавать именно на фронт. Это немного другой автомобиль", — сказал Тимошенко.

При этом Киев продолжает призывать своих граждан материальную помощь, а ВСУ изымают автомобили мирных граждан.