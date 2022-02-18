6 надежных кроссоверов с пробегом до 1,5 млн рублей

Стоимость новых автомобилей продолжает расти на глазах. Глядя на переписывание ценников в автосалонах, подорожал и вторичный рынок. Специалисты выбрали шесть кроссоверов с пробегом до 1,5 миллионов рублей, которые не доставят покупателю проблем.

Специалисты портала За Рулём посоветовали обратить внимание на 6-7-летний Mitsubishi Outlander третьего поколения. За предполагаемый бюджет можно найти полноприводный автомобиль с 2,0-литровым мотором мощностью 146 л.с. и вариатором. После появления дополнительного радиатора для трансмиссии, вариатор не доставляет проблем владельцам.

Если цель - приобретение полноценного рамного внедорожника, до 1,5 миллионов рублей можно приглядеть Mitsubishi Pajero Sport. Это будет машина 2012-2013 годов выпуска с дизелем на 2,5 литра, 178 сил и АКПП. Ещё одной достойной моделью назвали Hyundai Santa Fe. Конечно, бюджет позволит выбрать только дорестайлинговый вариант, но зато можно выбрать как «механику», так и «автомат».

Любителям американских автомобилей стоит присмотреться к Ford Explorer 5-го поколения. 8-10-летние кроссоверы стоят как раз около 1,5 миллионов рублей, правда пробег такого автомобиля составит примерно 120-130 тысяч километров.

Chevrolet Captiva известна своей надежностью и неприхотливостью. Смело стоит интересоваться машинами 2013-2014 годов выпуска с бензиновыми 2,4-литровыми моторами на 167 сил. Но всё же эталоном надежности по праву считается Honda CR-V. За 1,5 миллиона рублей предлагают CR-V 4-го поколения. Покупатель получит полный привод, вариатор и 2,4-литровый двигатель мощностью 190 лошадиных сил.

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