Денисенцев: страны Восточной Европы превратились в "украинский Урал"

Страны Восточной Европы вынуждены производить вооружение по советским образцам для украинской армии. Американцы также планируют подключиться к данному процессу.

Консультант Центра анализа, стратегий и технологий Сергей Денисенцев отметил, что страны НАТО сосредоточатся на увеличении производства артиллерийских боеприпасов советских калибров 122 мм и 152 мм. В результате этого, Польша и Болгария смогут поставить на Украину необходимый запас снарядов.

Эксперт отметил, что польская и румынская территории уже выступают в качестве "украинского Урала", поскольку через эти страны идёт основной поток оружия. Инвестиции в военно-промышленный комплекс Восточной Европы будут выгодны для США, так как Вашингтон целесообразно затягивает конфликт, указал Денисенцев.

"Нет сомнений, что Соединённые Штаты будут направлять инвестиции в европейские предприятия и всячески затягивать конфликт, поскольку это ведёт к рецессии в Европе, бегству капитала, производств и квалифицированных специалистов из Европы в США", — заключил он в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

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