Васильев: Джо Байден намерен устроить мировое шоу за счёт переговоров с Россией

США намерены нанести России стратегическое поражение, и если встреча президента Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина состоится, то Вашингтон воспримет это как некую капитуляцию. Об этом заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, комментируя Pravda.Ru готовность Байдена обсуждать с Путиным завершение боевых действий на Украине.

"Он хотел выглядеть, как человек, который одержал победу над Путиным", — указал специалист.

Васильев напомнил слова Байдена во время президентской кампании, когда тот прямо заявил: "Я быстро разберусь с российским диктатором, я покончу с его диктатурой". Эта установка является основной стратегической линией Вашингтона, подчеркнул эксперт.

По мнению Васильева, США не хотят переговоров, а нуждаются в мировом шоу, которое намерены устроить за счёт России.

"Здесь всё от лукавого. Заявление Байдена опасно и вводит в заблуждение", — убеждён собеседник Pravda.Ru.

Ранее глава Белого дома заявил, что готов вести переговоры с Путиным о завершении военных действий на Украине.

