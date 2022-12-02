Вассерман: политикам в ФРГ надо учить историю, прежде чем говорить о голодоморе

Немецкий бундестаг накануне признал голод в Украинской ССР в 1930-е годы геноцидом местного населения, но такое отношение к голодомору проистекает из плохого знания истории, уверен Анатолий Вассерман.

Он отметил, что о намеренном уничтожении украинцев нельзя даже рассуждать, так из-за засухи голодала большая часть Европы. Подобные рассуждения немецких парламентариев, предположил Вассерман в интервью изданию NEWS.ru, возможны по причине плохого знания ими истории.

"Известно, например, что в регионах Украины, входивших тогда в состав Польши, голод был даже тяжелее, чем в регионах, не доставшихся Польше", — напомнил он.