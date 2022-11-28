Зеленский прогнал Порошенко с церемонии возле мемориала "Жертвам голодомора"

На минувших выходных произошёл инцидент возле памятника, установленному "голодомору" в Киеве. Петра Порошенко прогнали с места проявления державной скорби. Президент Украины Владимир Зеленский не захотел стоять рядом со своим предшественником, сообщает EADaily.

"Порошенко и депутатов фракции "Европейская солидарность" прямо во время поминального молебна фактически выперли с Мемориала жертвам Голодомора, потому что туда должен был прибыть Зеленский, пожелавший там быть сам, без всяческого ансамбля", — рассказала украинская журналистка Янина Соколовская.

Батюшка из раскольнической ПЦУ быстро дочитал поминания по жертвам "советского геноцида". Порошенко вместе со свитой были вынуждены покинуть место мероприятия под присмотром охраны киевского лидера.

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