Политолог Тимофеев: Макрон видит, что США ставят ЕС в невыгодное положение

Завсектором отдела европейских политических исследований в ИМЭМО РАН Павел Тимофеев в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал американскую политику субсидирования собственных предприятий слишком агрессивной по отношению к французским компаниям.

Эксперт отметил, что Макрон в этой ситуации не просто наблюдатель, он активно вовлечён в текущую ситуацию. Тимофеев подчеркнул, что, несмотря на то, что ЕС и США вместе противостоят России на фоне украинского кризиса, экономические интересы у них очень разные.

Политолог напомнил, что американцы извлекают максимальную выгоду из текущей ситуации.

"С учётом того, что американцы извлекают пользу из текущего экономического кризиса путём поставки сжиженного природного газа в Европу, для замещения российского, для продвижения своей военной продукции на рынки стран Европы, входящих в НАТО, путём поддержки своей гражданской промышленности и, тем более, в плане субсидирования, что, конечно, дает экономические определенные преимущества именно американским, а не европейским товаром. Вот в этих условиях понятно, что Европа оказывается в более невыгодном положении, нежели Соединенные Штаты. И Макрон это прекрасно понимает", — объяснил Тимофеев.

Эксперт отметил, что по этой причине Макрон даёт сигналы о том, что его, как руководителя одной из крупнейших европейских стран и одного из наиболее авторитетных политиков Европейского союза, эта ситуация не устраивает, и он хочет поменять эту ситуацию. А вот услышат его в Вашингтоне или нет, это уже другой вопрос, добавил политолог.

При этом Тимофеев считает, что экономическое решение США едва ли станет поводом для протестов, потому что французы обычно протестуют "по каким-то внутренним вопросам". То же самое можно сказать и про американцев, которые выходят на улице, протестуя против конкретных эпизодов несправедливости, которые задевают конкретных людей.

Ранее Макрон подверг критике принятый Вашингтоном Акт о снижении инфляции, подразумевающий большие субсидии производителям электромобилей, аккумуляторов и энергетического оборудования, которое изготавливается в Соединённых Штатах. Макрон назвал это решение США крайне агрессивным по отношению к французским компаниям.

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