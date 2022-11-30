WSJ: Макрон и другие европейские политики недовольны действиями США

Французский президент Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры недовольны политическими решениями США на фоне энергетического и экономического кризисов в странах ЕС, сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, Европа столкнулась с многочисленными проблемами из-за постоянного следования интересам Вашингтона. В статье сказано, что США вынудили ЕС отказаться от российского газа и сделать выбор в пользу дорогого американского топлива.

Как подчёркивает WSJ, европейские политики поддерживают решения администрации президента США Джо Байдена во избежание конфронтации с Москвой.

"Официальные лица ЕС выражают разочарование в связи с тем, что они всё больше полагаются на Вашингтон", — отмечается в публикации.

Авторы материала убеждены: Макрон в ходе визита в США попытается оказать давление на Байдена для снижения противостояния между РФ и Западом. Только мировая стабильность позволит Евросоюзу справиться с энергокризисом, считают в редакции газеты.