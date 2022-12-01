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DE: в океане развернулась тайная война, путинские подводные лодки уже рядом

Мир

Россия и Запад возобновили войну под водой и угрожают друг другу подлодками. Британия опасается, что Москва может задействовать "специфические" субмарины и потопить корабли альянса гораздо быстрее своих соперников.

DE: в океане развернулась тайная война, путинские подводные лодки уже рядом

Оснований для таких опасений вроде и немного, но они очень серьезные, пишет Daily Express.

  1. Современный подводный флот РФ гораздо меньше советского, да и флот НАТО тоже.
  2. Но субмарины стали другими, суть даже не в том, кто за кем гоняется в глубинах океанов, а в типе судна.

Россия много лет наращивает инвестиции в конкретный вид лодок, которые подаются как "исследовательские". Такие варианты могут использоваться в качестве плавбаз для небольших подводных кораблей, которые способны выводить из строя кабели и трубопроводы.

"В океанской толще развернулась тайная война, и путинские подводные лодки уже рядом, они "открыто угрожают Британии", — пишет издание.

То есть Европа (и Британия персонально) однажды может остаться без газа, нефти, интернета и т. д., что критично для всех сфер бытия государства.

Как пишет Йен Баллантайн, автор книги "Охотники за подлодками", об операциях Королевского флота против СССР во время холодной войны, такие лодки угрожают не только инфраструктуре. Они способны топить корабли в море и запускать ракеты, а также находить подводные лодки ядерного сдерживания "Трайдент" (Trident).

Не исключено, что грядёт новая битва за Атлантику

Еще до своего назначения премьером Риши Сунак в 2017 году написал в специальном докладе для аналитического центра Policy Exchange, что "российские подводные силы представляют серьезную угрозу подводной инфраструктуре Великобритании".

Поэтому Королевский флот, а также ВМС Норвегии, Германии и других стран НАТО в Северном море и на Балтике приведены в боевую готовность, хотя Королевский флот испытывает недостаток как подводных лодок, так и надводных кораблей. Сегодня Великобритании не под силу даже операции 1990-х и начала 2000-х, считают авторы.

Но раз флаг и "зубы" надо показать, союзники это делают:

  • Британия возобновила патрулирование российского побережья в Баренцевом море противолодочными фрегатами вместе с кораблями ВМС США и Норвегии.
  • Для противостояния России американские подводные лодки все чаще заходят в шотландский порт Фаслейн и Гибралтар.
  • США также используют Второй флот в Атлантике для противодействия российским подлодкам, а также надводным группировкам Москвы.

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ВМФ России заняла Средиземное море
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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