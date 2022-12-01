Россия и Запад возобновили войну под водой и угрожают друг другу подлодками. Британия опасается, что Москва может задействовать "специфические" субмарины и потопить корабли альянса гораздо быстрее своих соперников.
Оснований для таких опасений вроде и немного, но они очень серьезные, пишет Daily Express.
Россия много лет наращивает инвестиции в конкретный вид лодок, которые подаются как "исследовательские". Такие варианты могут использоваться в качестве плавбаз для небольших подводных кораблей, которые способны выводить из строя кабели и трубопроводы.
"В океанской толще развернулась тайная война, и путинские подводные лодки уже рядом, они "открыто угрожают Британии", — пишет издание.
То есть Европа (и Британия персонально) однажды может остаться без газа, нефти, интернета и т. д., что критично для всех сфер бытия государства.
Как пишет Йен Баллантайн, автор книги "Охотники за подлодками", об операциях Королевского флота против СССР во время холодной войны, такие лодки угрожают не только инфраструктуре. Они способны топить корабли в море и запускать ракеты, а также находить подводные лодки ядерного сдерживания "Трайдент" (Trident).
Еще до своего назначения премьером Риши Сунак в 2017 году написал в специальном докладе для аналитического центра Policy Exchange, что "российские подводные силы представляют серьезную угрозу подводной инфраструктуре Великобритании".
Поэтому Королевский флот, а также ВМС Норвегии, Германии и других стран НАТО в Северном море и на Балтике приведены в боевую готовность, хотя Королевский флот испытывает недостаток как подводных лодок, так и надводных кораблей. Сегодня Великобритании не под силу даже операции 1990-х и начала 2000-х, считают авторы.
Но раз флаг и "зубы" надо показать, союзники это делают:
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