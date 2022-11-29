У Кулебы состоялся разговор с главой МАГАТЭ по поводу ЗАЭС

У украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы состоялась беседа с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, посвящённая происходящему на Запорожской АЭС.

Об этом сообщил сам Кулеба, отметив, что одной из тем разговора стала безопасность украинских сотрудников, работающих на станции.

"Я начал свою поезду в Бухарест со встречи с гендиректором (МАГАТЭ — Прим. ред.) Рафаэлем Гросси. Мы обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, в том числе безопасность украинского персона", — написал Кулеба в Twitter*.

Ранее вице-спикер Совфеда РФ Юрий Воробьев в разговоре с РИА НОвости сообщил, что 30 ноября будет рассмотрено обращение к парламентам мира по поводу необходимости реализации экстренных мер, целью которого должно стать прекращение обстрелов Запорожской АЭС украинскими военными.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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