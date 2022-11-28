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Минобороны Австрии: Украина столкнётся с тотальным блэкаутом без помощи Запада

Мир

Украина без помощи Запада столкнётся с тотальным блэкаутом через несколько недель, следует из заявления военного стратега Минобороны Австрии Маркуса Райснера.

Минобороны Австрии: Украина столкнётся с тотальным блэкаутом без помощи Запада

По его словам, проблемы с электричеством на Украине обострятся, если Запад не предоставит Киеву мощные системы противовоздушной обороны (ПВО).

"В этом случае Украина погрузится в полную темноту уже через несколько недель", — сказал полковник в беседе с ZDF.

Он также добавил, что киевский режим не подготовился к российским ударам по объектам критически важной инфраструктуры. Кроме того, стратег подчеркнул: Запад недооценил потенциал российской армии.

Как пояснил Райснер, множество предприятий на Украине нуждаются в защите, однако западные страны не в силах в полной мере помочь этой стране, в том числе из-за дефицита военного оборудования на складах в Европе.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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