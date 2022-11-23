По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, 23 ноября между Киевом и РФ состоялся ещё один обмен пленными по формуле "35 на 35".
"Очередной обмен проходит сегодня с Киевом по формуле "35 на 35". В числе наших освобождённых четверо из Донецкой Народной Республики, двое — из Луганской Народной Республики", — рассказал Пушилин в своём Telegram-канале.
Врио главы ДНР отметил, что на Украину в рамках обмена возвращаются преимущественно ВСУшники.
Ранее лидер Украины Владимир Зеленский предложил России организовать обмен по формуле "всех на всех".
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Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.