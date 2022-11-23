Пушилин: РФ провела обмен пленными с Киевом по формуле "35 на 35"

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, 23 ноября между Киевом и РФ состоялся ещё один обмен пленными по формуле "35 на 35".

"Очередной обмен проходит сегодня с Киевом по формуле "35 на 35". В числе наших освобождённых четверо из Донецкой Народной Республики, двое — из Луганской Народной Республики", — рассказал Пушилин в своём Telegram-канале.

Врио главы ДНР отметил, что на Украину в рамках обмена возвращаются преимущественно ВСУшники.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский предложил России организовать обмен по формуле "всех на всех".