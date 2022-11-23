Накануне турецкие истребители F-16 атаковали "Силы народной самообороны" и Рабочую партию Курдистана в Сирии. Реджеп Тайип Эрдоган оправдал нападение бездействием ВС РФ, но атака была согласована с Кремлём, уверен политолог Сергей Марков.
Российские ВВС не препятствовали турецким самолётам громить курдов, а значит Минобороны РФ было в курсе планов Анкары, добавил он. К тому же, эти действия нанесли внушительный ущерб США.
"Антироссийскость" заявлений Эрдогана сильно преувеличена. Вот с кем Турция действительно может поссориться после операции в Сирии, так это с американцами", — заявил эксперт в интервью Общественной Службе Новостей.
Марков уточнил, что турецкая авиация бомбила те самые формирования, которые получают оружие из Вашингтона и проходят обучение под руководством инструкторов Пентагона.
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Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.