Политолог Марков: спецоперация Эрдогана в Сирии поссорит Турцию и США

Накануне турецкие истребители F-16 атаковали "Силы народной самообороны" и Рабочую партию Курдистана в Сирии. Реджеп Тайип Эрдоган оправдал нападение бездействием ВС РФ, но атака была согласована с Кремлём, уверен политолог Сергей Марков.

Российские ВВС не препятствовали турецким самолётам громить курдов, а значит Минобороны РФ было в курсе планов Анкары, добавил он. К тому же, эти действия нанесли внушительный ущерб США.

"Антироссийскость" заявлений Эрдогана сильно преувеличена. Вот с кем Турция действительно может поссориться после операции в Сирии, так это с американцами", — заявил эксперт в интервью Общественной Службе Новостей.

Марков уточнил, что турецкая авиация бомбила те самые формирования, которые получают оружие из Вашингтона и проходят обучение под руководством инструкторов Пентагона.