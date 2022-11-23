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Суздальцев: тайные переговоры России и США предотвратили ядерный удар

Мир

Россия нанесла массированный удар по Украине. Киевское руководство в панике: разрушения носят системный характер. Электричества нет во Львове и Житомире, а военные объекты Харькова и Кривого Рога уничтожены полностью.

Суздальцев: тайные переговоры России и США предотвратили ядерный удар

Ответ России, уже названный "Возмездие-2.0", является частью стратегии РФ в отношении Украины, пишет "Царьград".

Перед ударом произошли следующие события:

  • директор СВР России Сергей Нарышкин провел встречи в Иране;
  • глава МИД Сергей Лавров раньше срока покинул саммит G20 на Бали;
  • пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Херсон стал российским и остается столицей Херсонской области РФ;
  • секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев напомнил о денацификации Украины как цели России;
  • российский президент Владимир Путин присвоил звания городов воинской славы Мариуполю и Мелитополю.

По этому поводу военный политолог Андрей Суздальцев заявил, что Россия ведет последовательную работу с энергетической системой Украины. Первый такой удар Россия нанесла после подрыва украинцами Крымского моста. Уже к тому моменту Киев вовсю стрелял по Белгородской и Курской областям.

"Сами украинцы тиражируют идею о том, что в стране уже уничтожено 30-40% энергетических объектов. Этот театр рассчитан не на Россию — веерные отключения у них были и раньше, просто теперь у них появился очередной повод требовать денег у Запада. Изображая жертву, Киев преследует свои цели", — пишет издание.

Россия активно отработала по главным объектам, и это сказывается. Понятно, что потери у Украины большие и промышленность не просто стоит, а разрушается. Но предстоит еще много "работы" в этом направлении и у ВКС РФ, и у ракетчиков, и у спецназа с разведкой, и у артиллерии.

Отвечая на вопрос о возможности переговоров, Суздальцев отметил, что контакты такого характера шли с первого дня спецоперации — это естественно для мира, напичканного ядерным оружием.

Вероятнее всего, в Стамбуле действительно проходили консультации между главами спецслужб США и России, но не о СВО в целом, а касающиеся вопросов ядерного оружия. Обсуждались и формы участия в боевых действиях против России европейских и американских наёмников. Отдельно стоит вопрос о роли Британии в этой войне — она явно выполняет роль и куратора, и главного "диверсанта".

У США восприятие ситуации довольно линейное: Украина обязательно победит, потому что с ней 56 стран Запада. Запад не может проиграть России просто "потому что потому", — считают авторы.

Нужно понимать, что сейчас с той стороны против ВС РФ воюет армия НАТО, Украины там уже просто нет — то, что мог Киев "выставить против РФ", было уничтожено еще летом.

Москва всю эту армаду сдерживает уже больше полугода и на Западе не могут этого не понимать. Отсюда такая истеричная риторика по поводу ядерного оружия.

В Пентагоне считают, что Россия сейчас не может перейти в массированное наступление против 56 западных стран. Но и эти страны Запада сделать что-то особенное против ядерной России не могут, потому риски ядерного удара пугают самих участников созданной ими же заварухи…

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Любовь Степушова
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