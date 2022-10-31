Доктрина США разрешила "серые войны" и превентивный ядерный удар

Министерство обороны США опубликовало на своём сайте обновлённую Стратегию национальной безопасности (СНБ) — программный документ, затрагивающий помимо собственно военных аспектов политико-экономические перспективы на ближайшую и среднесрочную перспективу.

СНБ США переиздаётся, как минимум, один раз в период правления каждого президента США, отражая его взгляды на ведение оборонной и внешнеполитической деятельности. Стратегия Байдена-Харрис, в отличие от предыдущих Стратегий, намекает на то, что бороться за демократию во всём мире американцы больше не намерены.

Маски сброшены

Если в предыдущих доктринальных документах Вашингтона "демократии", как единственно правильной форме правления, противопоставлялась "автократия", и эти понятия были тождественны добру и злу, то новая СНБ явно говорит о том, что есть автократии, с которыми вполне можно сотрудничать.

В целом, пояс стран-союзниц США в новой Стратегии обрисован куда шире, нежели в СНБ Дональда Трампа и даже Барака Обамы.

Для обеспечения национальных интересов США — традиционно превалирующей стратегической цели — американцы готовы поступиться своим базовым принципом "не взаимодействовать с недемократическими режимами: проамериканские автократии расцениваются как дружественные государства".

Отныне в перечне американских базовых ценностей не упоминается демократия — остались лишь свобода и благополучие. И для их продвижения в мире, по мнению авторов документа, необходимо глобальное лидерство США.

Против кого дружить

Что по-настоящему нового в доктрине Байдена — в качестве стратегического конкурента определён Китай. Этого не сказано явно, но Поднебесная видится американским стратегам "единственной великой державой, способной составить конкуренцию США".

Необходимо отметить, что все упоминания Китая в СНБ сделаны в уважительном ключе — де-факто, признав нынешний международный мир биполярным, Вашингтон относится к Пекину как к сопернику, с которым следует взаимодействовать, но не воевать.

Это резко контрастирует с упоминаниями России: наша страна видится американцам угрозой евроатлантической системе безопасности, и, несмотря на общий сдержанный тон документа, стремление создать по периметру российских границ "среду", которая позволит купировать исходящие от неё угрозы, фактически означает продолжающуюся блокаду и провоцирование новых военных угроз на постсоветском пространстве.

В целом, логика СНБ строится на том, что в нынешних реалиях Вашингтон противостоит двум соперникам одновременно:

мощному в экономическом и в военном отношении Китаю,

обладающей разрушительным ядерным потенциалом России.

Сближение Москвы и Пекина видится американцам серьёзной угрозой их национальной безопасности.

Как будут выстраиваться взаимоотношения с союзниками?

В отличие от России, вкладывающей значительные средства для развития инфраструктуры на дружественных территориях (примеры — новые субъекты РФ и Сирия), и Китая, инвестирующего в инфраструктурные проекты, США продолжат стремиться оказывать поддержку дружественным государствам посредством привлечения инвестиций из негосударственных фондов и частного бизнеса.

Здесь демократы даже усиливают подходы республиканцев к обеспечению безопасности, выражающиеся в постулате Трампа "за безопасность надо платить". Роль союзников США в обеспечении коллективной безопасности, по всей видимости, будет из года в год усиливаться.

Также прослеживается стремление американцев создать глобальную систему безопасности на основе налаживания партнёрских взаимоотношений между возглавляемыми ими альянсами — НАТО и союзниками по АТР (в первую очередь — Японией и Южной Кореей). Индо-Тихоокеанский регион обозначен в качестве приоритетного направления американской внешней политики.

Серые зоны

Дух документа пронизан мировым противостоянием в стиле "холодной войны 2.0". "Западу" (США, Европа, прогрессивные азиатские страны) противостоит "Восток":

Китай, Россия, Иран, КНДР другие "враждебные государства".

Между ними "серые зоны" — территории, не получившие полного контроля американцев, для установления которого необходимы дополнительные политические, экономические и иные невоенные меры.

Это означает, что в "серых зонах" будет активизирована деятельность спецслужб американцев и их союзников, будут проводиться информационные и кибероперации, будет оказываться финансовое давление — в общем, любые меры для того, чтобы "серые зоны" стали подконтрольными Вашингтону.

Применение ядерного оружия

Отныне СНБ окончательно декларирует право США наносить ядерные удары первыми, "не полагаясь на политику запуска в ответ на атаку для обеспечения надёжного ответа". Гарантия неприменения ядерного оружия распространяется лишь на государства, не обладающие такими вооружениями и являющиеся участниками ДНЯО.

Вашингтон даёт понять, что берёт на себя право применять ядерный потенциал по своему усмотрению — не только в ответ на экзистенциальную угрозу, но и с целью влияния на процессы принятия решений недружественными государствами.

Чего не хватает в обновлённой Стратегии национальной безопасности США?

Следует отметить, что опубликование очередной СНБ ранее, как правило, происходило весной. На сей раз Пентагон и Белый дом обнародовали документ непосредственно накануне выборов в Конгресс, что явно имеет целью поддержать Байдена и его команду.

При этом, из Стратегии полностью изъяты какие-либо упоминания о внутренних американских проблемах, что также свидетельствует о попытках представить электорату мнение об Америке как единственно благополучной стране и объяснить её мессианскую роль продвижения свободы в мире.

Всё это говорит о том, что американская администрация тщательно избегает любых упоминаний о внутриполитическом расколе, который, по мнению ряда аналитиков, в перспективе способен привести ко второй гражданской войне в Северной Америке. Но в доктринальных документах по-прежнему "всё хорошо".

СНБ стала более откровенной и циничной. И она анонсирует новый виток глобального противостояния, свидетелями которого мы являемся уже сегодня.

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