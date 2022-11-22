Минфин Украины сообщил, что страна получила второй транш макропомощи от Евросоюза в размере 2,5 миллиарда евро. Таким образом, с начала российской спецоперации ЕС перечислил Киеву 6,7 миллиарда евро.
"Сегодня Украина получила второй транш на сумму 2,5 миллиарда евро в рамках текущей исключительной, восьмой по счету, программы макрофинансовой помощи ЕС", — проинформировало ведомство.
Глава украинского Минфина Сергей Марченко сказал, что полученный транш поддержит экономическую безопасность Украины и обеспечит срочные расходы госбюджета.
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