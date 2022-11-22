Украина получила от ЕС второй транш макропомощи в размере 2,5 миллиарда евро

Минфин Украины сообщил, что страна получила второй транш макропомощи от Евросоюза в размере 2,5 миллиарда евро. Таким образом, с начала российской спецоперации ЕС перечислил Киеву 6,7 миллиарда евро.

"Сегодня Украина получила второй транш на сумму 2,5 миллиарда евро в рамках текущей исключительной, восьмой по счету, программы макрофинансовой помощи ЕС", — проинформировало ведомство.

Глава украинского Минфина Сергей Марченко сказал, что полученный транш поддержит экономическую безопасность Украины и обеспечит срочные расходы госбюджета.