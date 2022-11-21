Польская прокуратура не даёт своего согласия на участие Украины в расследовании инцидента с падением ракет в Пшеводуве. Об этом сообщает Rzeczpospolita, ссылаясь на собственные источники.
Следователи Польши рассматривают все версии происшествия, включая падение украинской ракеты, поэтому Киев не может быть привлечён к делу, отмечается в издании.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские эксперты уже работают на месте трагедии.
"Я благодарен польской стороне за предоставление им доступа. Мы будем продолжать наше сотрудничество открыто и конструктивно, как это делают самые близкие друзья”, — написал он в социальных сетях.
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