Экс-аналитик ЦРУ: Украина должна контактировать с РФ, чтобы получать помощь США

Американские власти должны передать украинскому руководству, что Запад продолжит передавать оружие для ВСУ только в том случае, если Киев возобновит переговоры с Москвой, следует из заявления экс-аналитика ЦРУ Фреда Флейтца.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский должен инициировать мирные переговоры. Как пояснил бывший сотрудник ЦРУ, такой шаг необходим для завершения боевых действий.

"Я не хочу, чтобы Запад был вовлечён в нескончаемый конфликт", — отметил Флейтц в интервью Newsmax.

Он также добавил, что США, предоставляя военную помощь Киеву, истощают запасы критически важного оружия. Кроме того, экс-аналитик ЦРУ призвал тщательно следить за тем, как власти Украины распределяют финансирование, выделяемое Западом.

Ранее газета Washington Post сообщила, что США и Евросоюз столкнулись с серьёзным вызовом на фоне истощения запасов техники для отправки на Украину.