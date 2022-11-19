В ходе вчерашнего вечернего выступления перед согражданами Владимир Зеленский отметил, что ВС РФ ведут активные наступательные действия на Донбассе. При этом он обратился к международному форуму по безопасности, который проходит в Галифаксе в Канаде, с призывом поддержать "формулу мира" Украины.
Эта невыполнимую формулу он озвучивал и ранее. Например, возвращение Украине земель, принадлежавших ей до проведения референдумов, является одним из 10 условий.
"Пытаться начинать переговорный процесс, отталкиваясь от них (условий. — Прим. ред.), просто невозможно", — комментируют заявления украинского президента эксперты "Военного обозрения".
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