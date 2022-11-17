Гаагский суд признал Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко виновными в уничтожении самолёта MH17 и гибели 298 человек. Владимир Зеленский прокомментировал решение суда.
Президент Украины назвал решение суда в Гааге важным.
"Первые приговоры виновным в сбитии MH17. Но необходимо, чтобы на скамье подсудимых оказались и заказчики, потому что безнаказанность ведёт к новым преступлениям. Должны развеять эту иллюзию", — написал Зеленский в своём микроблоге.
Украинский лидер пригрозил России.
"Наказание за все российские зверства — и тогдашние, и нынешние — будет неизбежным", — заверил глава Незалежной.
Ранее сообщалось, что Гаагский суд приговорил граждан России Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко к пожизненному лишению свободы.
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