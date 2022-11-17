Гаагский суд приговорил граждан РФ Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко к пожизненному лишению свободы. По словам правоохранителей, эти люди ликвидировали самолёт MH17 и убили 298 человек.
"Являются соучастниками преступления", — подчеркнул судья Хендрик Стинхейс.
При этом в ходе расследования не доказали вину россиянина Олега Пулатова. Суд отказался заключать подозреваемого под стражу по требованию нидерландской прокуратуры.
Ранее Стинхейс сказал, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого злоумышленники сбили малайзийский Boeing в 2014 году, сначала находился на территории России.
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