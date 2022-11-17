Гаагский суд: Гиркин, Дубинский и Харченко виновы в уничтожении MH17

Гаагский суд приговорил граждан РФ Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко к пожизненному лишению свободы. По словам правоохранителей, эти люди ликвидировали самолёт MH17 и убили 298 человек.

"Являются соучастниками преступления", — подчеркнул судья Хендрик Стинхейс.

При этом в ходе расследования не доказали вину россиянина Олега Пулатова. Суд отказался заключать подозреваемого под стражу по требованию нидерландской прокуратуры.

Ранее Стинхейс сказал, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого злоумышленники сбили малайзийский Boeing в 2014 году, сначала находился на территории России.