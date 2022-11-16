В Италии кондитер убил бывшую жену, бежавшую с Украины

В Италии нашли тело украинской беженки Анастасии Алашри с тремя ножевыми ранениями. Следствие подозревает в убийстве 23-летней женщины её бывшего супруга. Он задержан на вокзале в Болонье. Об этом пишет издание Corriere Di Bologna.

В статье говорится, что украинка решила развестись с мужем, кондитером из Египта, и начать другую жизнь. Она нашла нового возлюбленного и решила переехать жить к нему накануне убийства.

Полицейские заявили, что отношения Анастасии и её бывшего супруга становились всё более напряжёнными в последнее время. А 11 ноября женщина обратилась к правоохранителям с жалобой на преследования с его стороны.

Украинке даже пришлось временно покинуть дом и переехать к коллеге по работе. Она решила вернуться домой утром в воскресенье, чтобы собрать личные вещи.

Там женщина и встретила своего бывшего мужа, с которым, как полагают карабинёры, у неё возник конфликт. Далее все следы беженки были утеряны.

Ранее жительница Британии рассказала о пережитом кошмаре после обвинений в рабстве со стороны украинской беженки.