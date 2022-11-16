Британка Дебенхэм назвала кошмаром пережитое после обвинений украинской беженки

По вине беженки с Украины, которая обвинила её в "рабском отношении", жительница Британии Ханна Дебенхэм пережила настоящий кошмар. Об этом пишет издание The Daily Mail.

Британка напомнила, что взяла к себе беженку из Винницы с условием несколько дней в неделю выполнять обязанности няни с её сыном за 200 фунтов в месяц. Сначала всё шло хорошо, но затем женщины начали ругаться, так как у гостьи не было привычки убирать за собой.

Дебенхэм утром ушла на работу после очередного скандала, а тем временем к ней в дом пришли полицейские, которые хотели поговорить по поводу "обвинений в рабстве".

По словам британки, она не могла поверить в это, ей казалось, что на неё обрушился весь мир. Также она заявила, что из-за ложных обвинений могла рухнуть её карьера врача.

"Мучения" женщины продолжались два месяца, спустя которые она получила извещение о прекращении расследования, говорится в статье.