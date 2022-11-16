Моравецкий: в Польше приведены в повышенную готовность полиция и спецслужбы

В Польше приведены в полную готовность экстренные и военные службы, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Все службы — сотрудников полиции, пограничной стражи. Также остальные службы", — заявил премьер журналистам на брифинге.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление президента страны Анджея Дуды о том, что Варшава не может точно сказать, чьи конкретно ракеты упали на территории Польши. Дуда уточнил, что Россия наносила в течение дня удары по Украине, но с точностью обвинить Москву нельзя.