Польские СМИ: две ракеты упали на территории Польши

В Польше заявили, что на её территории у границы с Украиной упали две ракеты. Об этом сообщают польские СМИ.

Пишут, что ракеты якобы упали неподалеку от Люблина и попали в зерносушилки. Откуда они прилетели — неизвестно. Также утверждается, что погибли два человека.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание Комитета правительства по безопасности и обороне, заявила его пресс-служба.

Пока никаких официальных заявлений по этому поводу от Минобороны РФ не было.

Напомним, сегодня был нанесён самый большой ракетный удар по объектам инфраструктуры Украины за всё время проведения специальной военной операции. В Киеве, а также ряде других городов пропало электричество и Интернет.