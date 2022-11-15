Эксперт Крупнов: цель вбросов о перенаселении — остановить развитие человечества

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов прокомментировал Pravda.Ru данные ООН о том, что население Земли достигло восьми миллиардов человек.

"Проблема перенаселения является абсолютно надуманной. 60 лет назад было три миллиарда человек на Земле, сейчас — восемь миллиардов. На пять миллиардов увеличилась численность населения, и, в общем-то, ничего особенного не случилось", — сказал Крупнов.

По его словам, на планете существует много мест с низкой плотностью населения, поэтому говорить о перенаселении сейчас преждевременно.

"Согласно недавнему докладу ООН, скорость роста населения снижается, и к 2070 году этот рост остановится на отметке 12,5 миллиардов человек. Сейчас восемь, а будет 12,5. Разница в четыре миллиарда. То есть это даже меньше, чем за 60 прошедших лет. В целом территория Земли является крайне незаселённой", — отметил эксперт.

Крупнов считает, что информационные вбросы о перенаселении призваны остановить развитие человечества.

"Никаких демографических пределов не существует, и новости о перенаселении специально вбрасывают, начиная с выхода доклада Римского клуба. Цель этих идеологических вбросов — остановить развитие человечества и связать количество населения с наличными ресурсами, убрав в сторону технологии, науку и многое другое, что повышает возможности для жизни на Земле", — подчеркнул он.

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