The Daily Star: суперкомпьютер World One спрогнозировал апокалипсис к 2050 году

Эксперты определили с помощью суперкомпьютера World One, прогнозирующего цивилизационные закономерности, сроки гибели человечества на планете, передаёт The Daily Star.

По информации британского издания, все полученные данные указывают на то, что апокалипсис ожидается к 2050 году. Как подчёркивается в материале, конец света наступит из-за негативных последствий загрязнения окружающей среды.

"Примерно с 2040 по 2050 год цивилизованная жизнь в привычном нам виде прекратит существовать", — отмечается в прогнозе.

Ситуация не изменится, даже если люди перейдут на экологически чистый транспорт и начнут контролировать рождаемость, сказано в материале.

Ранее специалисты из Университета Тохо в Японии и исследователи NASA рассчитали, что Земля лишится кислорода к 1 000 002 021 году. По их словам, при таком сценарии живые организмы больше не смогут существовать на планете.