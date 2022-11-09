Эксперты определили с помощью суперкомпьютера World One, прогнозирующего цивилизационные закономерности, сроки гибели человечества на планете, передаёт The Daily Star.
По информации британского издания, все полученные данные указывают на то, что апокалипсис ожидается к 2050 году. Как подчёркивается в материале, конец света наступит из-за негативных последствий загрязнения окружающей среды.
"Примерно с 2040 по 2050 год цивилизованная жизнь в привычном нам виде прекратит существовать", — отмечается в прогнозе.
Ситуация не изменится, даже если люди перейдут на экологически чистый транспорт и начнут контролировать рождаемость, сказано в материале.
Ранее специалисты из Университета Тохо в Японии и исследователи NASA рассчитали, что Земля лишится кислорода к 1 000 002 021 году. По их словам, при таком сценарии живые организмы больше не смогут существовать на планете.
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