Стала известна точная дата апокалипсиса

Исследователи Университета Тохо в Японии совместно со специалистами из NASA рассчитали, что к 1 000 002 021 году Земля останется без кислорода. Это значит, что живые организмы не смогут существовать на планете. Об этом сообщает "Экономика сегодня".

"Мы ничего фактически не можем сегодня сделать, чтобы через 1 млрд лет на Земле не исчез кислород", — написали исследователи в своей научной статье для журнала Nature Geoscience.

В основе исследования специалистов из NASA и ученых из Японии лежит анализ динамики изменений активности Солнца и температуры на Земле. Через миллиард лет планета приблизится к тому состоянию, в котором она была в момент своего зарождения. Тогда на Земле могли жить лишь определенные виды бактерий. Вероятно, они снова смогут доминировать после апокалипсиса.