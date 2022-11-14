Опубликованы кадры с посетившим Херсон президентом Украины Зеленским

Сегодня 14 ноября президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсон, который перешёл под контроль ВСУ на прошлой неделе. Киевский лидер отметил готовность двигаться к миру для всей страны, а также выразил слова благодарности странам НАТО и другим союзникам Украины за поддержку в конфликте с Российской Федерацией.

Военный блогер Юрий Подоляка опубликовал фото и видеокадры их Херсона в своём Telegram-канале.

На распространённых снимках Зеленский находится в центре города в окружении военных и прессы. Также показаны видеозаписи общения украинского президента с местными жителями.