Сегодня 14 ноября президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсон, который перешёл под контроль ВСУ на прошлой неделе. Киевский лидер отметил готовность двигаться к миру для всей страны, а также выразил слова благодарности странам НАТО и другим союзникам Украины за поддержку в конфликте с Российской Федерацией.
Военный блогер Юрий Подоляка опубликовал фото и видеокадры их Херсона в своём Telegram-канале.
На распространённых снимках Зеленский находится в центре города в окружении военных и прессы. Также показаны видеозаписи общения украинского президента с местными жителями.
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Российские десантники рассказали о том, что ВСУ применяют "тайные ракеты" — боеприпасы, о поставках которых украинцам не сообщали ни НАТО, ни другие союзники.