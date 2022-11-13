Офицер разведки США Риттер: США открыто поддерживают украинских националистов

По словам офицера разведки морской пехоты США в отставке Скотта Риттера, Конгресс США активно поддерживает украинских националистов, которые равняются на нацистов фашистской Германии времён Второй Мировой войны.

"Степан Бандера* стал отцом современного украинского национализма. Именно он сказал, что украинцы — не часть Галиции и не часть России, а самостоятельная этническая группа. Их национализм берет свои корни из его идеологии", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала журналиста Ричарда Медхарста.

Американский разведчик посчитал нужным напомнить своему собеседнику о тех злодеяниях, которыми славились сторонники Бандеры* в отношении мирного населения в период Великой Отечественной войны.

Офицер убеждён, что поддержка украинских националистов нелигитимна и даже преступна. Он напомнил о том, что руководство США даже не скрывает своего пособничества украинским националистам, напомнив, что дело дошло до того, что в Конгрессе были приняты члены нацбатальона "Азов"**, известного своими зверствами против мирных жителей.

"С моральной точки зрения вы буквально не можете поддерживать и признавать легитимным все, что связано со Степаном Бандерой", — добавил Риттер.

*лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).

** признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.