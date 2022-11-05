Скотт Риттер заявил, что Польша желает втянуть НАТО в конфликт на Украине

Европа не готова отправлять войска на Украину, однако Польша может спровоцировать эскалацию и втянуть НАТО в военные действия. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер и отметил, что европейцы опасаются подобного развития событий.

Военный эксперт убеждён, что у Североатлантического альянса нет необходимых средств для отправки солдат на территорию Украины, которые бы смогли оказать сопротивление противовоздушной обороне и тяжёлым видам вооружения ВС РФ.

Экс-разведчик отметил "энтузиазм" поляков. По его подсчётам, на Украине находятся от 10 до 30 тысяч солдат польской армии.

"У Румынии нет боеспособных вооружённых сил, Болгария не хочет в этом участвовать, Великобритания... её армия может уместиться на футбольном стадионе", — заявил Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.