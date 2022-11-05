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Скотт Риттер заявил, что Польша желает втянуть НАТО в конфликт на Украине

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Европа не готова отправлять войска на Украину, однако Польша может спровоцировать эскалацию и втянуть НАТО в военные действия. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер и отметил, что европейцы опасаются подобного развития событий.

Скотт Риттер заявил, что Польша желает втянуть НАТО в конфликт на Украине

Военный эксперт убеждён, что у Североатлантического альянса нет необходимых средств для отправки солдат на территорию Украины, которые бы смогли оказать сопротивление противовоздушной обороне и тяжёлым видам вооружения ВС РФ. 

Экс-разведчик отметил "энтузиазм" поляков. По его подсчётам, на Украине находятся от 10 до 30 тысяч солдат польской армии. 

"У Румынии нет боеспособных вооружённых сил, Болгария не хочет в этом участвовать, Великобритания... её армия может уместиться на футбольном стадионе", — заявил Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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