Политолог Хорват о войне с РФ: Наполеон и Гитлер уже потерпели неудачу

Западу и Евросоюзу стоит отказаться от идеи "победить Россию", заявил польский советник по политике безопасности Центра фундаментальных прав Йожеф Хорват.

По его словам, уже несколько "громких" политиков потерпели неудачу, пытаясь завоевать Россию.

"Те, кто считают, что сейчас самое время взять власть над Россией, ошибаются. Наполеон и Гитлер уже потерпели неудачу в этой попытке. Сейчас самое время остановиться, поразмыслить и прислушаться к голосу разума", — цитирует политолога "ПолитРоссия".

Как подчеркнул Хорват, Европе и США стоит прекратить кампанию против России, пока страны не оказались "на грани гибели".