Глава МИД Билльстрем: Швеция не будет размещать ядерное оружие НАТО

Швеция не будет размещать на своей территории ядерное оружие после вступления в Североатлантический альянс, заявил глава МИД скандинавской страны Тобиас Билльстрем.

"Мы никогда не намеревались изменять условия заявки, поданной предыдущим правительством", — пояснил глава МИД на брифинге.

Он подчеркнул, что страна последует примеру Дании и Норвегии, которые отказались от размещения ядерного оружия после вступления в НАТО.