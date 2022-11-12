Швеция не будет размещать на своей территории ядерное оружие после вступления в Североатлантический альянс, заявил глава МИД скандинавской страны Тобиас Билльстрем.
"Мы никогда не намеревались изменять условия заявки, поданной предыдущим правительством", — пояснил глава МИД на брифинге.
Он подчеркнул, что страна последует примеру Дании и Норвегии, которые отказались от размещения ядерного оружия после вступления в НАТО.
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