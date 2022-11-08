МРОТ и прожиточный минимум вырастут выше инфляции с 1 января

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что с 1 января минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум будут проиндексированы выше процента инфляции.

Он призвал увеличить МРОТ до такого размера, чтобы он был на 30% больше прожиточного минимума.

Составители федерального бюджета предполагают, что в ближайшие три года минимальный размер оплаты труда будет расти выше прожиточного минимума и в конце трёхлетки разница между ними будет составлять 10%.

"В этом году МРОТ увеличивался в два этапа в условиях быстрого роста инфляции, с которым мы столкнулись весной… Второй этап повышения произойдёт с 1 января 2023 года. Минимальный размер с учётом уже проведенной 10%-ой индексации возрастёт по отношению к уровню 1 января 2022 года на 16,9%, а прожиточный минимум — на 13,6%", — сказал Котяков.

Таким образом величина МРОТ и прожиточного минимума окажутся выше прогнозируемого уровня инфляции, подчеркнул глава Минтруда.