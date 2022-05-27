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Автор Игорь Рябов

Премьер Мишустин: инфляция достигла минимума с 1999 года

Экономика

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в конце мая в России зафиксирована дефляция.

"Согласно последним данным, инфляция практически остановилась. За первые 20 дней мая она достигла минимума с 1999 года… А за последнюю неделю зафиксирована уже дефляция", — сказал он.

По словам премьера, в начале месяца в России потребление сократилось на 10%, однако за последнюю неделю отрицательная динамика зафиксировалась на отметке 3%.

Мишустин отметил, что социальные меры поддержки населения, в том числе повышение МРОТ, прожиточного минимума и соцвыплат, подстегнут потребительский спрос. Этому помогут и финансовые меры: программы кредитования, отсрочка страховых взносов.

Данные инициативы призваны компенсировать рост цен и поддержать спрос, добавил премьер-министр.

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Автор: Игорь Рябов
михаил мишустин
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