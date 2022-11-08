Рогов: украинские националисты распространяют в Херсоне фашистские листовки

По сообщению члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, сторонники украинских националистов начали распространять в Херсоне "фашистские" листовки, схожие с теми, что были в ходу у немцев в годы Великой Отечественной войны.

"В Херсоне пособники украинских нацистов распространяют, как обычно это бывает исподтишка ночью, пропагандистские листовки, составленные по образцу, используемому фашистами в годы Великой Отечественной войны", — сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Член администрации отметил, что составители этих листовок почти без изменений взяли за основу образец времён Великой Отечественной, заменив только названия и имя: вместо "Москвы" и "германской армии" сейчас написано "Херсон" и "ВСУ", а вместо "Гитлера" в них значится имя нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского.

"И после этого еще кто-то в западных странах смеет утверждать, что на Украине нет фашизма и неонацизма", — заключил Рогов.