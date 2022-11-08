Sun: в Британии собираются ограничить продажу яиц из-за дефицита

В связи с дефицитом куриных яиц крупнейшие британские супермаркеты не исключают, что их продажу придётся ограничить, или же увеличить импорт этого продукта из-за границы.

Как сообщает издание Sun, к дефициту яиц в Великобритании привели сразу несколько факторов: результаты аномально высоких температур минувшим летом, вспышка птичьего гриппа, а также закрытие многих фермерских хозяйств по причине больших издержек из-за растущих цен на корма для животных на фоне украинского кризиса.

Владельцы продуктовых сетей думают над способами преодоления дефицита яиц, рассматривая ограничение их продажи в магазинах и наращивание ввоза из других стран, например, Польши, что, однако, приведёт к увеличению стоимости продукта на фоне роста транспортных расходов.

По оценке Бюро национальной статистики Великобритании, стоимость яиц в текущем году выросла на 23,2%, по сравнению с прошлым годом.