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Автор Евгения Васильева

В Британии сообщили о беспрецедентном увеличении стоимости продуктов

Экономика

Аналитики национальной статистической службы Великобритании рассказали, что из-за проблем с логистикой, дефицита рабочей силы и взрывного роста стоимости электричества и газа беспрецедентно подорожали продукты и напитки.

В Британии сообщили о беспрецедентном увеличении стоимости продуктов

"Рост цен на продукты и напитки частично отражают вызовы, с которыми сталкивается бизнес в секторе продуктов питания и напитков", — написали на официальном сайте британской статистической службы.

Выяснилось, что 60% представителей данной области экономики сообщили о проблемах из-за увеличения стоимости энергии. Также в секторе пообещали справиться с высокими расходами.

Ранее руководитель Центрального банка Королевства предупредил, что в стране может начаться более масштабный кризис, чем в 1970 году. Вместе с этим чиновник указал на риск появления уже в этом году инфляции "в двузначном процентном диапазоне".

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
Темы великобритания
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