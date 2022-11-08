Политолог Мухин: США выступления Байдена превращают в клоунаду

Старческое поведение президента Соединённых Штатов Джо Байдена высмеивает его же окружение. Делают они это, преследуя свои цели, считает политолог Алексей Мухин.

Ему очевидно, что Байден не играет, выступая публично, и не притворяется. Его оговорки и путаница в речи не клоунада. Однако окружение президента использует это в своих целях, уверен Мухин.

"У демократов есть теперь Мишель Обама, которая очень хочет стать президентом США. <…> Перестаньте мучить дедушку, уже отпустите его", — высказывается политолог в беседе с изданием "Украина.ру".

Примерно через год в Соединённых Штатах забудут про Байдена, и американцы переключатся на других политиков, резюмировал Мухин.

Ранее Джо Байден утверждал, что разговаривал с учёным, который умер ещё до его рождения.