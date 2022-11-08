Старческое поведение президента Соединённых Штатов Джо Байдена высмеивает его же окружение. Делают они это, преследуя свои цели, считает политолог Алексей Мухин.
Ему очевидно, что Байден не играет, выступая публично, и не притворяется. Его оговорки и путаница в речи не клоунада. Однако окружение президента использует это в своих целях, уверен Мухин.
"У демократов есть теперь Мишель Обама, которая очень хочет стать президентом США. <…> Перестаньте мучить дедушку, уже отпустите его", — высказывается политолог в беседе с изданием "Украина.ру".
Примерно через год в Соединённых Штатах забудут про Байдена, и американцы переключатся на других политиков, резюмировал Мухин.
Ранее Джо Байден утверждал, что разговаривал с учёным, который умер ещё до его рождения.
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