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Политолог Мухин: США выступления Байдена превращают в клоунаду

Мир

Старческое поведение президента Соединённых Штатов Джо Байдена высмеивает его же окружение. Делают они это, преследуя свои цели, считает политолог Алексей Мухин.

Ему очевидно, что Байден не играет, выступая публично, и не притворяется. Его оговорки и путаница в речи не клоунада. Однако окружение президента использует это в своих целях, уверен Мухин.

"У демократов есть теперь Мишель Обама, которая очень хочет стать президентом США. <…> Перестаньте мучить дедушку, уже отпустите его", — высказывается политолог в беседе с изданием "Украина.ру".

Примерно через год в Соединённых Штатах забудут про Байдена, и американцы переключатся на других политиков, резюмировал Мухин.

Ранее Джо Байден утверждал, что разговаривал с учёным, который умер ещё до его рождения.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Любовь Степушова
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