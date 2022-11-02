Байден заявил, что разговаривал с учёным, который умер до его рождения

Американский президент Джо Байден заявил, что беседовал с одним из учёных, открывших гормон инсулин. Однако на самом деле оба исследователя умерли ещё до рождения лидера США, пишет The New York Post.

Во время выступления на мероприятии во Флориде, посвящённом здравоохранению в Америке, Байден рассказал, что знает, сколько стоит производство инсулина, так как якобы говорил с человеком открывшим и запатентовавшим препарат.

Отметим, нынешний хозяин Белого дома родился в 1942 году, а доктор Фредерик Бантинг и профессор Джон Ричард умерли в 1941 и 1935 годах. Таким образом, разговаривать ни с одним из них Байден никак не мог.