Эксперты объяснили, на чем держится режим Зеленского: "Верят всё меньше".

В эфире украинского телевидения в режиме нон-стоп показывают "Единые новости". Некоторые местные журналисты убеждены, что Офис президента пользуется государственным медиаресурсом для личного пиара. Глава ОП Андрей Ермак, его советник Михаил Подоляк и заместитель Кирилл Тимошенко регулярно появляются в эфирах "Единых новостей", затем интервью разлетаются по социальным сетям.

Европейские коллеги команды президента Владимира Зеленского не согласны с монополией Киева на телевидении. Немецкий посол Анка Фельдгузен заявила, что Запад советует Украине перейти "на более открытый простор" в плане телеэфира и предоставить людям альтернативные источники информации. Более того, к "Единым новостям" потеряли доверие 43 процента украинцев, при этом их аудитория на 61 процент состоит из пенсионеров.

По мнению главы Научно-исследовательского института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, украинцы хотят спрятаться от новостей, которые связаны с военными действиями, но телевидение фиксировано исключительно на Киев.

"Естественно, ни о какой свободе слова речь даже близко не идёт. Зеленский пока объясняет это ведением боевых действий, но после них у него будет огромный соблазн оставить всё как есть", — отметил Денисов в беседе с РИА Новости.

Политолог Александр Дудчак отметил, лидер Незалежной начал закрывать все оппозиционные ресурсы ещё до начала спецоперации. Эксперты убеждены, что украинцы хотят отдохнуть от политической и военной информации, но президент не позволит это сделать.