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Политолог Кедми заявил, что Россия заставила Запад забыть о "грязной бомбе"

Мир

В военном плане подрыв "грязной бомбы" не имеет смысла, поскольку эффект будет минимальным. Однако Киев хотел использовать оружие для создания мощного пропагандистского эффекта. Об этом заявил политолог Яков Кедми.

Власти Незалежной планировали подорвать снаряд и обвить в этом Россию, чтобы НАТО и США окончательно втянулись в конфликт, считает эксперт. Однако Москва предприняла соразмерные масштабу угрозы действия: министр обороны России Сергей Шойгу позвонил своим коллегам из США, Франции, Великобритании, Индии и Китая. Затем были проведены военные учения стратегических ядерных сил, где были задействованы все системы, напомнил Кедми.

"И вдруг все замолчали! Как в том анекдоте, "уже никто никуда не идёт", — отметил Кедми на YouTube-канале "Вальдман-LINE Alexander Waldman".

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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